Çorum'da virajı alamayan otomobil istinat duvarına çarptı

Kaza, Sanayi sitesi yolunda meydana geldi. İddialara göre, Sanayi sitesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Sadık Açıkgöz yönetimindeki (64) 06 AZN 36 plakalı virajı alamayarak kontrolden çıkarak savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.



Kazada sürücü Sadık Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Mustafa C. (67) ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Mustafa C., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Açıkgöz’ün cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yol daha sonra tekrar araç trafiğine açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.