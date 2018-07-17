Çorum'daki FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, eski polis memurları Y.N. ve Ş.Y, öğrenciler Y.K. ve M.K, ev hanımları A.A, E.K. ve A.B. yakalandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.