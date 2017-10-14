Çorum'daki FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheliden 5'i tutuklandı
Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
- AA
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında ev hanımı, öğrenci, esnaf ve emeklilerin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlendiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.