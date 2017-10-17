Çorumlu eğitimci sanayici ve işadamları dayanışma derneği

ÇESİAD kurulduğu günden bu yana yaklaşık 10 bin üniversite öğrencisine 5 milyon liradan fazla burs desteğinde bulunmuştur.2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 350 öğrenciye burs vermektedir. Özellikle bu bursları aile kahvaltılarında dağıtıp öğrencilerin hem birbirleriyle tanışıp kaynaşmasına, İstanbul gibi mega bir şehirde birbirlerine destek olmaları için samimiyet ortamının kurulmasına ve kahvaltılara gelen alanında uzman eğitimci, sanayici, işadamı, bürokrat, sanat ve spor camiasının tanıdık simaları ile tüm hemşerileri bir araya toplamaya ve bu kişilerin bilgi birikimlerini öğrencilere aktararak onların hem eğitim hayatlarında hem de sonrasında gerek staj gerek iş imkanları sağlanması için yardımcı olmak amacıyla çalışmaktadır.

ÇESİAD İstanbul’da okuyan Çorumlu üniversite öğrencilerine verdiği desteğin yanında memleketin gelişimi ve kalkınması için çalışmalar yapmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Bu süreçte ihtiyaç sahibi köy okullarına Z tipi, içerisinde kitapları, çalışma masaları ve bilgisayarlar olmak üzere tam teşekküllü 13 Adet kütüphane kurmuştur. Sene içerisinde sosyal sorumluluk projelerine devamlı suretle katılım göstermiş, “Sen de katıl sokaklar ısınsın” projesi ile kullanılmayan eşyaları ihtiyaç sahipleriyle ve mültecilerle buluşturmuş, “Kapak Olsun!” projesi kapsamında ise mavi kapak toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Sayısız engelli arabasını ihtiyaç sahiplerine teslim etmiş. 2016 senesinde Sungurlunun Demirşeyh taşımalı bölge ilkokuluna “Dilek Balonu” isimli bir proje gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında yaklaşık 100 öğrencinin dileklerini mektuplara yazmış ve her bir öğrenci yazdığı mektupları balonlar eşliğinde gökyüzüne bırakmıştır, ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okula giderek öğrencilere istedikleri dilekleri bir törenle teslim ederek çocuklara çifte bayram yaşatmıştır. 2017 senesinde ise “ÇESİAD Ecdadın İzinde” mottosuyla yola çıkarak öğrencilerin geçmişte bizim olan ve halen bizden izler barındıran toprakları görme fırsatı oluşturmuştur. 10 gün boyunca, profesyonel rehberler eşliğinde 5 ülke 22 şehir gezilmiş ve oraların tarihi ve turistik yerleri gezilmiştir. Birçok öğrenciye ilk defa yurtdışına çıkma fırsatı tanıyan bu proje ÇESİAD’ın en çok ses getiren projesi olmuştur.Yine Tikayla beraber sayısız öğrenciyi yurt dışına göndermiştir. Her yıl Çorum tanıtım gezisi altında hattuşa Boğazkale Alacahöyük şapinova İncesu kanyonu ve tarihi bin yıllara dayanan hititlere geziler düzenleyerek kamuoyuna anlatarak memleketin tanıtımına katkıda bulunmuş. Çorumdaki lise son sınıf öğrencilerini İstanbula getirip bir hafta misafir ederek üniversiteleri gezdirip onların vizyonuna katkıda bulunduk.

Öğrenci ve hemşehrilerimize sayısız Çanakkale şehitliği ve Sarıkamış gezileri düzenleyip anma programları yapıldı. Çıkarttığımız aylık dergilerde her ay bir ilçemizi tanıttık. Ramazan aylarında İstanbulun çeşitli ilçelerinde stand açarak bir ay boyunca kendi ilini tanımıştır.

Her yeni eğitim öğretim döneminde bir öncekinden fazla bursiyer öğrenci sayısına ulaşmayı hedeflemek ve her sene daha ses getirecek projeler geliştirmek üzere çalışmalarda bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği çeşitli platformlarda Çorum ve Çorumlunun sorunlarını da dile getirerek memleketin gelişmesi için kobilere ve iş adamlarına istihdamı artırmak için sayısız panel düzenlemiş Amerikan Türk Ticaret odası başkanı ile ÇESİAD arasında protokol imzalanmıştır.



ÇESİAD olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminin açılışını Üsküdar Belediyesi'nin Valide Sultan isimli gemisinde gerçekleştirdik.Boğaz'da muhteşem bir gezi yaparak misafirlerimize unutulmaz bir akşam sunduk.Gemide bir hayli coşkulu kalabalık vardı.İki katlı 500 kişilik gemi doldu taştı.Misafirlerimiz arasında öğrencilerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra birçok akademisyen , iş adamı , siyasetçi ve bürokrat yer aldı.Bizleri yalnız bırakmayarak programımıza teşrif eden ve bizleri onurlandıran herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.Ayrıca bu fırsatı bizlere sunan Üsküdar Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz