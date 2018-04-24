Çorum’un münbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyoruz

DSİ Çorum’da yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. İfadelerinde bulunan Prof. Dr. Lütfi Akça; Son 15 yıldaÇorum şehir merkezi, Alaca ve İskilip ilçelerine toplam yıllık 10,04 milyon m3 içmesuyu temin ettik. 7 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 14 adet sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 158.950 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 127.216.557 TL zirai gelir artışı sağladıklarını belirten Prof. Dr. Lütfi Akça, 68 derenin ıslahının tamamlanarak Çorum İlimizin taşkın zararlarına karşı vatandaşımızın can ve mal güvenliğini güvence altına aldıklarını belirtti.



Çorum’da 13 adet baraj, 2 adet gölet ve 9 adet sulama tesisinin inşaat safhasında olduğunu belirten Prof. Dr. Lütfi Akça, hizmete aldığımız Koçhisar Barajı ile 118.350 dekar araziyi sulayacağız. Ayrıca bu barajdan Çorum şehir merkezine yıllık 12,12 milyon m³, Alaca ilçesine de yıllık 2,54 milyon m³ olmak üzere toplam 14,66 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Sulama ve enerji projesi olan Obruk Barajı ve HES ile 69.840 dekar araziyi sulayacağız. Santral sayesinde yıllık 473 milyon kilowatt.saat enerji ürettiklerini belirten Prof Dr. Lütfi Akça, “Boğazkale Evci Barajı, Hatap Barajı, Bayat Kunduzlu Barajı ve İskilip Derekargın Barajı Çorum’a kazandırdığımız diğer barajlardır. İnşaat safhasındaki 13 baraj ve 2 gölet ile sulanan alanları arttıracak, vatandaşlarımızın kalkınmasını hızlandıracağız.” dedi

Son 15 yılda Çorum’da inşa ettiğimiz 68 adet taşkın koruma tesisi ile 49 meskûn mahal ve

15.000 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 3 adet taşkın koruma tesisinin yapımına devam ediyoruz. ‘’dedi.

Milli Ekonomiye Yıllık 83 Milyon TL Gelir Sağlayacak Olan Çorum Koçhisar Sulaması’nda Sona Yaklaşıldı

Başbakanlık Başmüşaviri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça Son 15 yılda inşa ettiğimiz 15 adet sulama projeleri ile Çorum’da 145.950 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 121 milyon TL ilave gelir artışı sağladık. Aralarında 118.350 dekar zirai araziyi sulayacak olan Koçhisar Sulamasının da bulunduğu 9 adet sulama tesisinin yapımı hızla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Lütfi Akça;

“Koçhisar Sulaması inşaatının tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 83 Milyon TL zirai gelir artışı sağlanacak 23 bin kişiye zirai istihdam imkânı temin edilmiş olacak.” dedi

2018 Yılında 75 bin 670 dekar arazi suya kavuşuyor



Koçhisar sulamasında tamamlanan imalatlarla 2017 yılı sulama mevsiminde 62.240 dekar tarımsal arazi cazibeli sulamaya açılırken, 2018 yılında kalan 13.430 dekar alan daha sulamaya açılmak suretiyle toplamda 75.670 dekar tarımsal arazi suya kavuşacağını belirten Prof. Dr. Akça “Böylece cazibeli olarak sulanacak alanın tamamı bitirilmiş olacaktır. %93 Fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşan projenin, haziran ayında hizmete alınması hedefleniyor.” dedi.

Başbakanlık Baş Müşaviri Prof. Dr. Lütfi Akça ve Beraberindeki Heyet Çorum Hitit Gölpınar Barajında İncelemelerde Bulundu. 3 Bin Yıllık Hitit Barajı Etrafında Oluşturulan Rekreasyon Alanı İle Alacahöyük’teki Turist Sayısı İkiye Katlanacak

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Başbakanlık Başmüşaviri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça başkanlığında, DSİ 5. Bölge Müdürü Dr. Murat Alp ve beraberindeki heyet Tarihi Çorum Hitit Gölpınar Barajında incelemelerde bulundu.

Yeniden işlev kazandırılan Anadolu’nun ilk barajı, Alacahöyük’te zirai arazilere bereket katıyor…

Anadolu'nun ilk barajı olma özelliğine sahip olan ve koruma altına alınan Hitit Barajı’nın yeniden işlev kazandırılması çalışmaları ve çevresindeki düzenlemeleri tamamlandığını belirten Prof. Dr. Lütfi Akça;

“Hitit Barajına yeniden işlev kazandıracak ve bölgedeki zirai arazileri sulayan 3 bin yıllık barajın çevresinde oluşturulan rekreasyon alanıyla ise Alacahöyük’teki ziyaretçi sayısının ikiye katlanması hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Akça;

“Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin, 3 bin yıl önce inşa ettiği baraj, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere aktarıyor. Anadolu’nun bu ilk barajı, koruma altına alınarak çevre düzenlemeleri tamamlandı. Toplamda 277 dekarlık rekreasyon sahasının bu yıl ziyaretçilere açılması planlanıyor. Bu çalışmalar ile Alacahöyük’e gelen yıllık 35 bin ziyaretçi sayısının ise ikiye katlanarak, 70 bine yükselmesi hedefleniyor. Ayrıca bu tarihi baraja yeniden işlev kazandırarak bölgedeki zirai arazilerin sulanması sağlandı.” İfadelerinde bulundu.

Baraj Çevresinde Rekreasyon Alanı Oluşturuldu

Barajın arkeolojik kazı çalışmalarına da destek veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sit alanı dışındaki bölgede tesis ettiği rekreasyon alanında sosyal tesisler, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi, misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satış büfeleri, yürüyüş bantları, otopark, Hitit arabalarıyla yapılabilecek geziler için yollar, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, tabii tarım alanları, laboratuvar, atölyeler ve çalışma ofisleri yapıldığını da belirten Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Lütfi Akça, “Tarihi Çorum Hitit Barajının Ülkemize ve Çorum İlimize hayırlı olsun.” dedi.

2017 Yılında Tamamlanan Tesislerin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı’

29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 375 Dev Eserin toplu açılış merasiminde Çorum’unda nasibini aldığını belirten Başbakanlık Başmüşaviri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça; “Çorumda tamamlanan 2adet baraj, 3 adet Sulama tesisi, 2 adet içme suyu tesisi ve 4 adet taşkın koruma tesisi hizmete alınmıştır. Hizmete alınan baraj, gölet, içme suyu ve sulama tesisleri ile toplam 13 040 dekar zirai arazinin sulanması, sulanan alanlardan ülke ekonomisine 2017 yılı birim fiyatları ile 7 155 325 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan tamamlanan 4 Adet taşkın koruma tesisi ile Çorum ili, Merkez ilçesi ve Küçük Düvenci Köyü, Uğurludağ ilçe merkezi, Boğazkale ilçesi Örenkaya köyü ile toplam 1 ilçe 2 köy ve 2 mahallenin taşkın riski azaltılmıştır. Hizmete alınan projelerin Çorum ilimize ve Çorumlu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ’dedi.

Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Lütfi Akça;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.