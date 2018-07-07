Çözüm hadım değil çocukları korumak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocuklara yönelik istismarı önlemek için toplumsal olarak bilinçlenmenin önemine vurgu yapan Bakan Kaya, çocukların ihmal ve istismardan korunması ile ilgili bir komisyon kurulduğunu ve koruyucu eylem planları hazırlandığını söyledi.

CEZA TARTIŞMASI KONUYU GÖLGELİYOR

Komisyonda kimyasal kastrasyon (hadım) düzenlemesinin de çalışıldığını ifade eden Bakan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında çözüm hadım değil. Bu kişiler en ağır cezaları almalı. Ancak bu konuların cezalar üzerinden konuşulmasının koruyucu ve farkındalık arttıracak çalışmaları gölgelediğini düşünüyorum. Zaten ceza olarak gereken yapılır yasal düzenlemeler hazırlanıyor. Bizler öncelikli olarak çocuklarımızı korumalıyız.Kendi çocuğumuzu, komşununkini ya da yakınımızdaki tüm çocukları korumamız lazım. Çocukla ilgili hizmet veren tüm çalışanların da kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle aileler ve çocukların bilinçlendirilmesi önemli. Çocuklara özel bölgeleri ile ilgili eğitimler veriyoruz. 2 yaştan itibaren her çocuğun bu eğitimden geçirilmesi ve bilinçlendirilmeleri şart. Yüzde 100 her öğretmenin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Öncelikle koruyacağız. Bir çocuk eğer istismara uğradıysa asla üstünün örtünmesine kimse müsaade etmeyecek.”