Taşeron işçi son dakika kadro düzenlemesi ÇSGB bilgilendirme formu merak edilen sorular

Taşeron işçilerin kadroya alımı ile ilgili ÇSGB bilgilendirme formu üzerinden milyonlarca kişinin merak ettiği konulara yanıt veriliyor. Taşeron işçilere kadro kimleri kapsıyor? Hangi kurumlara kadro var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorulabiliyor. Dün yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilere kadro verildi. Ancak 59 kamu kurumunda çalışan taşeron işçiler bu kadroya geçeceklerin dışında tutuldu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerini fırsatçı kurslar konusunda uyardı. KHK'daki taşeron düzenlemesinde 59 kamu kurumu kapsam dışında bırakıldı. TRT, AA, Çay-Kur, Devlet Hava Meydanları, Elektrik Üretim A.Ş, ESK, Makine Kimya, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank- TOKİ, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası kapsam dışında kalan kurum, kuruluşlar kapsamında bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorulabiliyor. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak. Geçiş sürecin 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da kadroya geçirilecek. Kadroya geçen işçilerden sendikalı olanların maaş artışları toplu sözleşmeye göre yapılacak. Sendikalı olmayıp kadroya girenlerin maaşları ise yüzde 3.5 artacak. İşte taşeron işçilerin kadroya alımı ile ilgili ÇSGB bilgilendirme formu üzerinden sorulan sorular ve cevapları...



ÇSGB BİLGİLENDİRME FORMU NEDİR?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) Bilgilendirme Formu diğer adıyla Platformunun amacı, özellikle çalışanların çalışma hayatının her safhasında karşılarına çıkan sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çalışma hayatını düzenleyen değişik kanunlardan doğan hak ve yükümlülüklerini en iyi şekilde anlamalarına yardımcı olmak, bilgi vermek, ve yol göstermektir.



Bilgilendirme Platformu, çalışanlara doğrudan ve temel bilgileri vermek üzere çalışma hayatına ilk adım, emeklilik, işsizlikle ilgili işlemler, kayıt dışı istihdam, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemleri içeren beş ana bölümden oluşmakta, bu bölümler özellikle çalışanların hak ve sorumluluklarını en basit şekilde görsel ve sesli olarak öğrenmelerine yol gösterici nitelikte temel bilgileri içermektedir.



ÇSGB BİLGİLENDİRME FORMUNA NASIL ULAŞILIR?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) Bilgilendirme Platformun merak ettiğiniz sorualrı forma doldurmak için sadece yapmanız gereken tek şey csgb.gov.tr/bilgilendirme/ adresine giriş yapmak. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorulabiliyor.



İŞTE ÇSGB BİLGİLENDİRME FORMU İLE MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI



ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR: 1) Anadolu Ajansı, 2) Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, 3) Darülaceze Başkanlığı, 4) Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı, 5) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, 6) EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği, 7) EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı, 8) İller Bankası, 9) Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı, 10) Merkezi Kayıt Kuruluşu, 11) Sulama Birlikleri, 12) Şeker Kurumu Başkanlığı, 13) T.C. Ziraat Bankası, 14) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, 15) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 16) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 17) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 18) Türkiye Halk Bankası, 19) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, 20) Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği, 21) Türkiye Kalkınma Bankası, 22) TRT, 23) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı, 24) TÜRKSAT, 25) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, 26) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı.



BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON SINAVI KURSLARI UYARISI



Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerini fırsatçı kurslar konusunda uyardı. Sarıeroğlu, "Taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok" diye konuştu.



Taşeron düzenlemesinde neler var?



TAŞERONA GEÇİŞTE 4 ARALIK ESAS: 4 Aralık 2017'de SGK'ya verilen giriş, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgeleri esas alınacak. Kadro isteyenler 10 gün içinde sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.



ÜÇ SINAV SEÇENEĞİ: Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.



SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR: Doğum, hastalık, askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda bulunanlar kadroya geçecek.



YAŞ EĞİTİM SINIRI YOK: Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.



4 BİN 621 LİRALIK PİYANGO: Kadroya geçenlere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye (Yıllık 4 bin 621 lira) 4 parça olarak ödenecek.









TAŞERON FİRMALAR DA KORUNDU: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.



ÇÖP, TEMİZLİK, PARK İŞLERİ: Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.



MEVSİMLİK İŞÇİLERE EMEKLİLİK: Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.



KIDEMLERİYLE BİRLİKTE GEÇECEKLER: Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak.



90 GÜNDE TAMAMLANACAK



ÜCRET POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan’a yaptığı ziyaret öncesi söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak “Bir örnek vereceğim, mesela Cumhurbaşkanlığı. Şimdi Cumhurbaşkanlığında, bizde taşeron vardı. Fakat şimdi bu taşeron olarak çalışan kalkıyor, hepsi bizim şu anda kadromuzun içerisine giriyor ve bugüne kadar uygulanan ücret politikası tamamen kalkıyor, icabında 300-400 lira belki 500 lira şu anda arkadaşlarımız çalışıyor, yılbaşından itibaren bu uygulamaya da gireceğiz” dedi.



Kıdemleriyle geçiyorlar



Kıdem konusunun da kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “Bütün kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, bu anlamda da çalışanlarımızın içi de rahat olsun. Bu kazanılmış bir haktır” diye konuştu.



Huzurlu bir döneme giriyoruz



Erdoğan, belediyelerdeki uygulamalara ilişkin de “Aynı şekilde belediyelerin BİT’leri var. BİT’lerin içerisine ne yapacak? Bunlar, yerleştirilecek, artık orada taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini, İstanbul’da İSTOŞ alacak o yürütecek, bir başka taşerona bunu taşere etmeyecek. Yapılacak çalışma budur. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, çok daha rahat bir döneme böylece girmiş olacağız” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da yoğun bir çalışma sürecinden sonra taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçmeleriyle ilgili düzenlemeye son şeklini verdiklerini belirtti.



İste düzenleme kapsamına alınan kurumlar:



YÖK, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SSM, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, TDK, TTK, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, TİKA, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, ÖİB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu









Dört aşamalı bir çalışma gerçekleşti



Düzenlemenin kapsamına ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisinde. Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili” diye konuştu.



Sınavla eleme söz konusu değil



Düzenleme kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız bir şekilde kapsama alındığını anlatan Sarıeroğlu, “Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4D Statüsü’nde istihdamlarını sağlayacağız” dedi.



Ek tediye yılda dört parçada ödenecek



Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, “Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak” ifadelerini kullandı.



Başvurular 10 gün içinde yapılacak



Bakan Sarıeroğlu, “Sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması da dahil taşeron işçilerin kadroya kavuşma takvimi nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman nereye yapılacak” sorusuna, “Bir sene sonu süreci yaşanıyor bütün kamu kurumlarımızda... 1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar” yanıtını verdi.



Mevsimlik işçilere ek süre getirildi



Bakan Sarıeroğlu, 4/C statüsünün tamamen kaldırılması ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne kadar çıkarılmasına ilişkin değişikliklerin çalışanlara getireceği kazanımlara yönelik şu bilgileri verdi: “4/C kapsamında yaklaşık 27 bin çalışanımız var. 4/B statüsü gereği şartları belli. Bu anlamda sosyal ve mali haklarında geçiş olan kamu görevlilerimizde iyileşmeler olacak. Geçici mevsimlik işçiler 5 ay 29 gün bir çalışma şekline sahiplerdi. Mevsimlik işçilerimizin 4 ay daha sürelerinin uzamasına imkan getirdik.”



KADROYA KİMLER ALINACAK?



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. İşte, bu kurumların listesi;



Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

- TBMM

- Cumhurbaşkanlığı

- Başbakanlık

- Anayasa Mahkemesi

- Yargıtay

- Danıştay

- Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

- Sayıştay

- Bakanlıklar (21 Adet)

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

- Jandarma Genel Komutanlığı

- Sahil Güvenlik Komutanlığı

- Emniyet Genel Müdürlüğü

- Diyanet İşleri Başkanlığı

- Hazine Müsteşarlığı

- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

- Devlet Personel Başkanlığı

- Türkiye İstatistik Kurumu

- AFAD

- Gelir İdaresi Başkanlığı

- Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü



Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

- Üniversiteler (114 Adet)

- ÖSYM

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

- Savunma Sanayi Müsteşarlığı

- Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

- Atatürk Araştırma Merkezi

- Türk Dil Kurumu

- Türk Tarih Kurumu

- TODAİE

- TÜBİTAK

- Türkiye Bilimler Akademisi

- Türkiye Adalet Akademisi

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- Spor Genel Müdürlüğü

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

- Orman Genel Müdürlüğü

- Vakıflar Genel Müdürlüğü

- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

- Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

- Türk Akreditasyon Kurumu

- Türk Standartları Enstitüsü

- Türk Patent Ve Marka Kurumu

- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

- KOSGEB

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

- Kamu Denetçiliği Kurumu

- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

- Mesleki Yeterlilik Kurumu

- Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

- Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

- Türkiye Su Enstitüsü

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu



Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Sermaye Piyasası Kurulu

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

- Kamu İhale Kurumu

- Rekabet Kurumu

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

- Kamu Gözetimi, Muhasebeve Denetim Standartları Kurumu

- Kişisel Verileri Koruma Kurumu



Sosyal Güvenlik Kurumları

- Sosyal Güvenlik Kurumu

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü



KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar

- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

- Kalkınma Ajansları

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

- Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

- Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

- Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

- Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı



TAŞERONDA GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?



Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir.



Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.



Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.



Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.



Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.



Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.



Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.



4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.



BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ÇALIŞANLARI İKTİSADİ TEŞEKKÜLERDE İSTİHDAM EDİLECEK



İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.



İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.



TAŞERON FİRMALARA MALZEMELERİ SATMA FIRSATI



Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.