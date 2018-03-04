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Çubuk´ta zincirleme kaza: 4 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğleden sonra Şabanözü - Çubuk Yolu Çankırı Bulvarı üzerinde Ramazan Sodan Sokak girişinde meydana geldi. Mesut Şahin idaresindeki 06 AD 8481 plakalı hafif ticari araç Duran Bayraktar yönetimindeki 06 CCK 35 plakalı Çubuk Ankara arasında çalışan Özel Halk Otobüsü arkasından da Hasan Yavuz´un kullandığı 06 CDT 36 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Şahin ile araçta bulunan Soner Öcalan, İhsan Eker ve Hasan Altuntaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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