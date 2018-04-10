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Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Bu müdahaleler sonucunda, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 120 adet fişek, bir adet telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen 8 el yapımı patlayıcı imha edildi.

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