Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi
- AA
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Bu müdahaleler sonucunda, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 120 adet fişek, bir adet telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen 8 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.