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Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon

Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış noktalarını bombaladı.

  • DHA
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Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bugün sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış güzergahlarını bombaladı. Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, Kuzey Irak sınırı boyunca uzanan Cudi Dağı'ndaki uçakların bonbardımanından sonra dağların üzerine beyaz dumanlar kapladı. Savaş uçaklarının yaptığı sorti ve bombardıman sonrası yaşanan patlamalar ve dumanlar Şırnak merkezden görüldü ve duyuldu.
 
 

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