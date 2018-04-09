Cudi'de PKK'lı teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınak tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Şırnak Cudi’de devam eden operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Operasyon kapsamında teröristlerle birlikte çeşitli tipte silah ve malzeme ele geçirildi. Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınakta çok sayıda sıhhi malzeme ele geçiridi.