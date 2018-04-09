Cudi'de PKK'lı teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınak tespit edildi
TSK tarafından Şırnak Cudi'de sürdürülen terör operasyonunda, terör örgütü PKK mensuplarında hastane olarak kullanılan bir sığınak tespit edildi. Sığınağa giren Mehmetçik çok sayıda sıhhi malzeme ele geçirdi.
- DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Şırnak Cudi’de devam eden operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında teröristlerle birlikte çeşitli tipte silah ve malzeme ele geçirildi. Teröristlerin hastane olarak kullandığı bir sığınakta çok sayıda sıhhi malzeme ele geçiridi.
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