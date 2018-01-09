Çukur Seher Yeli türküsü dinle Çukur son bölümde duygusal sahne

Çukur Seher Yeli türküsü dinleme yolları dizinin fanları tarafından araştırılıyor. 8 Ocak 2018 tarihli Çukur son bölümde yaşanan duygusal sahne ve Seher Yeli türküsü ilgiyle izlendi ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Çukur Seher Yeli türküsü dinleme yolu haberimizde bulunuyor. Saadete tutkulu bir aşkla bağlı olan Vartolu 8 Ocak pazartesi günü oldukça güzel bir türkü seslendirdi.

SEHER YELİ TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Ayrılık Hasreti Karetti Cana,

Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.

Selamım Tebliğ Et Kutbi Cihana,

Seher Yeli Sultanımdan Bir Haber.

Bülbül Gibi Bağlanmışım Kareler,

Ayrılık Derdine Nedir Çareler,

Merhem Kabul Etmez Dilde Yareler,

Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.

Sıtkı’ Yam Kalmışam Issız Çöllerde,

Böyle Dert Bulunmaz Gayri Kullarda.

Dilim İntizarda, Gözüm Yollarda,

Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.

ÇUKUR 11. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un 11. Bölümünde; Çukur'da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber, Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yenik düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da, boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasında olduğu anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup ise Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.

