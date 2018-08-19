Çukurca kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 21 kilo TNT ele geçirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 21 kilo TNT ele geçirdi.
- DHA
Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan arazi tarama faaliyetlerinde Gündeş köyü Köprülü mevkiinde 21 kilogram TNT ele geçirildi. Paketler halinde araziye gizlenmiş halde bulunan TNT'ye el koyan güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
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