Çukurca'da askeri araç devrildi: 8 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giden askerleri taşıyan araç, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan 8 asker, bölgeye gönderilen ambulanslarla Çukurca ve Hakkari’deki hastanelere kaldırıldı
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