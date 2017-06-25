Çukurca'da PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan asker şehit düştü

Valilik'ten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."