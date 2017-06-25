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Çukurca'da PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan asker şehit düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

  • AA
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Valilik'ten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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