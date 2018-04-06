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Çukurca'da PKK'lı teröristlerin döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.

  • DHA
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Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, 2 askerimiz şehit oldu 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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