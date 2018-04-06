Çukurca'da PKK'lı teröristlerin döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.