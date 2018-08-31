Çukurca'da saldırı hazırlığında olan en az üç silahlı terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari'nin Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.