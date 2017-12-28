Çukurca'da sıcak çatışma! Yaralı askerlerimiz var
Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlenmesi sonucu yaralı askerler olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Çukurca’da bulunan askeri üs bölgesine teröristler tarafından roketli saldırı yapıldı. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlasına, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından kalkan Atak helikopterler ise saldırının yapıldığı bölgeye yöneldi. (İHA)
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