Çukurca'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka uçaksavar makineli tüfeği ele geçirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda doçka uçaksavar makineli tüfeği ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"16 Mart'ta ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.