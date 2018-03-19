Çukurca'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka uçaksavar makineli tüfeği ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"16 Mart'ta ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."