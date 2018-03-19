Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çukurca'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka uçaksavar makineli tüfeği ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda doçka uçaksavar makineli tüfeği ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"16 Mart'ta ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA