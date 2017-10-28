Çukurca'da vatandaşlar asker ve polisle düğünde halay çekti
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar, bir düğünde asker ve polislerle halay çekti.
- AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar, bir düğünde asker ve polislerle halay çekti.
Kaymakam Temel Ayca, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve İlçe Müftüsü Zafer Güneş, Cumhuriyet Mahallesi'nde Roşhat ve Sevgi Koşar'ın düğün törenine katıldı.
Düğünde Tuğgeneral Ersay ile Ayca'nın korumaları vatandaşlarla halay çekti.
Daha sonra Ersay ve Ayca, gelin ve damada mutluluk dileyerek fotoğraf çektirdi.
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