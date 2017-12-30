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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İhsan Tekin (44) yönetimindeki 38 VZ 893 plakalı kamyon, Kızıldağ Aşağı Gemecik köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün amcasının oğlu olduğu öğrenilen Dursun Tekin (50) yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Tekin ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti.

112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Dursun Tekin ise tedavi altına alındı.

 

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