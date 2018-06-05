Cuma gününe kadar yurdun büyük bir kesiminin sağanak yağış etkisinde olacağı tahmin ediliyor
Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren hava durumu uyarısı geldi. Tam sıcak hava geldi derken sağanak yağış başladı ve bu hafta böyle olacak. Yurdun büyük bir kesimi bugün sağanak yağışa teslim olacak. İstanbul'da hafta sonu çok güneşli geçti. Yurdun büyük bir kısmı da güneşliydi. Son gelen bilgilere göre cumaya kadar yurdun büyük bir bölümü sağanak yağış etkisinde olacak. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' sorularının cevabı...
Meteorolojinin son dakika olarak geçtiği habere göre; İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarının yanında diğer kentlerimizde de yağış uyarısı verdi.
BUGÜN SAĞANAK YAĞIŞ VAR
Bugün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek.
Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.
(Sabah)
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