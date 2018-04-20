Cuma mesajları resimli 2018 Yeni en güzel Cuma mesajları anlamlı özel ve kısa sözler

Cuma mesajları 20 Nisan anlam dolu, mübarek cumaya özel, her platforma uygun cuma mesajları haberimizde yer alıyor. Her hafta olduğu gibi yine Cuma mesajları bugünün en çok araştırılan konuların başında geldi. Bir mübarek güne daha erişmenin mutluluğunu yaşan vatandaşlar resimli cuma mesajları ile sevdiklerini unutmuyor. Şaban ayının da içerisinde bulunmamız nedeniyle bugün daha ayrı bir önem taşıyor. Resimli Cuma mesajları ile yakın çevresindeki kişilere dua dolu görseller iletmek isteyen okuyucularımız aradıklarını haberimizde bulabilir. Gününüz aydın, neşeniz bol, işleriniz hayırlı, kazancınız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar.

EN YENİ GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cumanız hayırlı olsun. Bu mübarek günde kinimizden, kibrimizden kurtulalım; günahlarımızı için Rabbimizden af dileyelim. Dualarımız arşa değsin.

Rabbimizin yarattığı bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerin olsun. Hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününde, dualarımızı sevdiklerimizle, yakınlarımızla ve sizin gibi güzel insanlarla olsun. Bu mübarek günde gününde siz ve ailenize hayırlı Cumalar ve dertlerinizden, tasalarınızdan kurtulmanızı dilerim.

Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.

Bu mübarek günde dualarımız tövbelerimiz kabul olsun. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim. Sen de bir Cuma mesajı paylaş ki Cuma günün maneviyatı tüm gönüllerde hissedilsin.

Dara düştün mü üzülme, eğilme, temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya sabretmeye devam et, Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olur inşallah.

Rabbimiz bu mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuması hayırlı olsun.

İki bayram arasındayız ki bu mübarek Cuma gününü de bayram gibi olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz hoşnut olsun. Mübarek Cuma gününü hayırlara vesile olsun.

Rabbimin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde, dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününüzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.

Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar

Bu mübarek Cuma gününde imanımız gönlümüzü doldursun, Cuma namazında cemataimizle saflarımızı sıklaştıralım, dualarımız edelim, namazımızı kılalım. Cumamız hayırlı olsun.

Maddi dünyada günlerimiz sayılı. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlanıyoruz. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar...

Kindar olma, bu mübarek Cuma gününde kırgınlıklarımızı bitirelim, affetmenin erdemini öğrenelim, gönlümüzü imanla dolduralım. Hayırlı Cumalar...

Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime*i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...

Rabbimizin nuru gönlünü aydınlatsın, mübarek Cuma gününde; sevapların eksik olmasın, duların kabul olsun. Hepimiz için hayırlı Cumalar...

Mübarek Cuma gününde Allah'ın selameti ve bereketi gönlü iman ile dolu olan herkesin üzerine olsun. Ya Rab bizi cennet kapılarından geçeceklerden eyle! Amin!

Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma Namazı, farz namazlardandır. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Diğer namazlardan farkı ise; namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma günü öğle vaktinde ezan okunduktan sonra Cuma namazının sünnetine niyet edilir. Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır (4 rekât). İlk sünnet kılındıktan sonra imam hutbe için minbere çıkar.

2 Rekât Farz Kılınışı

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekâta başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.

KISA CUMA MESAJLARI

Cuma mesajınızın lafı uzatmadan sadede gelip kısa ve öz bir şekilde meramını anlatmasını isteyenlerdenseniz işte sizin için en güzel kısa Cuma mesajları... Kısa cuma mesajları karakter sınırlaması olan Twitter'dan paylaşıma da uygundur.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim.

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar..

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol oIsun! Hayırlı Cumalar…

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

20 NİSAN CUMA HUTBESİ

YARINLARIMIZIN ÜMİDİ ÇOCUKLARIMIZ

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!

Sevgili Peygamberimiz, kendisine bir hediye takdim edildiğinde onu yanında bulunanlarla paylaşmayı ve ikrama sağdan başlamayı severdi. Bir gün ashabı ile otururken hediye getirilen içeceği ikram etmek için sağına dönmüştü. Sağında henüz küçük bir çocuk olan amcasının oğlu Abdullah b. Abbas’ın oturduğunu gördü. Solunda ise ashâbın yaşlıları dizilmiş oturmaktaydı. Rahmet Peygamberi (s.a.s) çocuğun hatırını kırmadı, sırasını atlamadı ve “İçeceği önce bu yaşlılara vermeme izin verir misin?” diye sordu. Çocuğun cevabı ise son derece akıllıcaydı. “Hayır! Vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih edemem.” demişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ikrama çocuktan başladı.[ Müslim, Eşribe, 127.]

Aziz Müminler!

Çocuklara meclisinde ve mescidinde daima yer ayıran Allah Resûlü (s.a.s), onlara değer vermiş, “geleceğin yetişkini” gözüyle bakmış ve haklarını korumuştur. Zira çocuk, Kur’an’ın ifadesiyle “dünya hayatının süsü”[ Kehf, 18/46.], Peygamber Efendimizin diliyle de, kişinin amel defterini açık tutacak iyilik kaynağıdır.[ Müslim, Vasiye, 14.] Çocuk, evin bereketi, ailenin umudu, toplumun geleceğidir. “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil ihsan et.”[ Âl-i İmrân 3/38.] diye edilen duaların cevabı, ilâhî ikramın adıdır.

Kardeşlerim!

Hepimizin Rabbimize, birbirimize ve çevremize karşı sorumlulukları vardır. En önemli sorumluluklarımızdan biri de çocuklarımıza karşı olandır. “Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.”[ Müslim, Sıyâm, 183.] buyuran Allah Resulü (s.a.s) bu hususa dikkat çekmiştir. Çünkü çocuk, kendisi küçük olsa da asla küçümsenemeyecek haklara sahiptir. Allah’ın emaneti olan çocuğun haklarını korumak ise biz yetişkinlere düşmektedir.

Kız ya da erkek olduğuna bakmaksızın, her çocuğun dünyaya gelişini gönül rızası ile kabullenmek, onu sevgiyle ve dualarla karşılamak bizim görevimizdir. Ona güzel bir isim koymak, hak ettiği ilgiyi ve şefkati göstermek, kardeşleriyle arasında ayrım yapmadan adaleti gözetmek bizim sorumluluğumuzdur.

Yavrularımızı helâl ve sağlıklı gıdalarla büyütmeli, eğitimlerine gereken hassasiyeti göstermeli, sadece maddî ihtiyaçlarını değil, manevî ihtiyaçlarını da karşılamalıyız. Sosyal hayatı tanımaları, kültürlerine aşina olmaları, örf ve adetlerini öğrenmeleri için çocuklarımıza rehberlik etmeliyiz. Zira çocuğun sosyal ve kültürel gelişimi, bedensel ve zihinsel eğitimi, dinî ve ahlâkî terbiyesi ailede başlar. Yarınlarımızın ümidi olan hayırlı nesiller, bilinçli anne babaların eseri olacaktır. Unutmayalım ki, hakları ihlal edilerek ezilen çocuk, adaletin değerini bilemez. Şiddete maruz kalarak örselenen çocuk, merhametin anlamını çözemez. Kişiliği yok sayılarak aşağılanan çocuk, geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edemez.

Muhterem Müminler!

Çocuk eğitimi ve çocukla iletişim konusunda en güzel rehberimiz Peygamberimizdir. O, çocukların bir insan olarak taşıdığı onura saygı gösterirdi. Onlara değerli olduklarını hissettirir, yanlarından geçerken selâm verip hatırlarını sorar,[ Müslim, Selâm, 14.] sorularını cevaplardı. Kimsenin kınamasına aldırmadan onları öpüp kucaklar, bağrına basar, oyunlarına eşlik ederdi.

Allah Resûlü (s.a.s) çocuklara kötü söz söylemeyi ve beddua etmeyi yasaklamıştı. Kendisi de yanına gelen, kucağına verilen her çocuğa dua ederdi. Çocukların ibadet eğitimine ayrı bir önem gösterir, gönlü camide asılı kalan ve ibadetin tadına varan nesiller yetiştirmek için onları asla mescidinden uzaklaştırmazdı.

Aziz Müslümanlar!

“Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”[ Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.] buyuran Sevgili Peygamberimize kulak verelim. Onu örnek alalım, onun şefkat ve hakkaniyete, sabır ve hoşgörüye dayanan eğitim metotlarını uygulayalım. Çocuklarımız için hem dünya hem de ahirette huzur, başarı ve güzellik kapılarının açılmasına vesile olalım.

Lokman (a.s), evladına öğüt verirken şöyle diyordu: “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”[ Lokman, 31/17. ] Biz de onun gibi, daima çocuklarımızın yanında olalım, ellerinden tutalım.

Hutbemi Kur’an’ın bize öğrettiği bir dua ile bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”[ Furkan, 25/74.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Müslim, Eşribe, 127.

Kehf, 18/46.

Müslim, Vasiye, 14.

Âl-i İmrân 3/38.

Müslim, Sıyâm, 183.

Müslim, Selâm, 14.

Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.

Lokman, 31/17.

Furkan, 25/74.