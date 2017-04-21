Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cuma namazı 21 Nisan saatleri

Cuma namazı 21 Nisan saat kaçta kılınacak? İl il Cuma namaz vakitleri haberimizde.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı vakitleri. Cuma namazı İslamın farzları arasında en çok vurgulanan farzlardan, müslümanların en büyük toplanma zamanlarından birisidir. İslam aleminin bayramı ve en büyük toplanma günü olan bir Cuma gününe daha ulaşmış bulunmaktayız. Cuma günleri Müslüman alemi için önemli bir gündür. Öyle ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Cuma gününün önemini belirtmek için, “Günlerin en hayırlısı Cuma’dır. Cuma günü iyi değerlendirilirse günahların affına sebep olacaktır.” demiştir. Cuma namazı Cuma günleri öğle vaktinde kılınır. 21 Nisan 2017 Cuma namazı için ezan İstanbul’da 13.10’da okunacak. Ankara 12.54, İzmir 13.17, Adana 12.45, Bursa’da 13.10’da okunacak.

 

21 NİSAN İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN...

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

Dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Bir ilçenin geçim kaynağı haline geldi

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA