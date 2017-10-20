Cuma namazı kaçta? Cuma namazı saati nasıl kılınır

Cuma namazı saat kaçta merak ediliyor. Müslümanların bayramı, fakirlerin haccı olarak tarif edilen Cuma günü geldi ve müminleri tatlı bir telaş sardı. Haftanın en önemli gününde Cuma namazı kılmak isteyenler, namaz vaktini öğrenmek istiyorlar. Cuma namazına geç kalmamak ve erkenden en önden yer kapmak isteyenler cuma namazı vaktini bilmek istiyorlar. İslam dini için önemi büyük olan bu günde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarca araştırılmaya başlandı. Farz olan ve öğle vakti kılınan cuma namazı öncesi hutbe okunur. Cuma namazı ayn-ı farzdır yani her Müslümanının kendisinin şahsen yapması gereken bir ibadettir. İslam'a göre Cuma haftanın en önemli günüdür. Şartlarını taşıyan Müslümanların bu günde cemaat halinde Cuma namazı kılmaları farzdır. Cuma namazı, Müslümanların kaynaşmalarını sağlamak açısından, büyük önem arz etmektedir. Saflarda yerlerini alacak olan Müslümanlar, bir yandan da Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan ve Cuma namazı kılacak olan vatandaşlar, Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? sorularının cevaplarını arıyor. Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 12:56'da, Ankara'da saat 12:40'da, İzmir'de ise saat 13:03'de. 20 Ekim Cuma günü Diyanete göre il il namaz vakitleri.

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA? İSTANBUL CUMA NAMAZI

Cuma namazı İslamın farzları arasında en çok vurgulanan farzlardan, Müslümanların en büyük toplanma zamanlarından birisidir.

İstanbul'da cuma namazı saat 12.56, Ankara'da 12.40, Bursa'da 12.56, İzmir'de 13.03'te kılınacak. Diğer illerin namaz vakitleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

Bazı illerde cuma namazı saatleri şöyle:

Ankara: 12:40

İstanbul: 12:56

İzmir: 13:03

Bursa: 12:56

Antalya: 12:49

Adana: 12:31

Konya: 12:42

Gaziantep: 12:22

Şanlıurfa: 12:17

Eskişehir: 12:50

Samsun: 12:27

Diyarbakır: 12:11

Denizli: 12:56

Trabzon: 12:13

Van: 11:58

Balıkesir: 13:00

Hakkari: 11:57

Hatay: 12:27

Malatya: 12:19

Cuma, Müslümanların bayramıdır. Allah-ü Teala, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.

Cuma namazı, farz namazlardan olup, (Cuma şartlarını kendilerinde toplayan kimseler için iki rekat Cuma namazı Farz-ı ayın'dır.) Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cumanın farzı iki rekattır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır. Cuma günü herkes cuma namazına gitmelidir ve alışverişi bırakmalıdır.

Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır; kadınlara, kölelere, yolculara ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlara farz değildir.

Cuma namazının şartları:

1- Mukim olacak (seferi olmamak)

2- Erkek olacak (kadına farz değil)

3- Akıl ve bâliğ olmak

4- Sıhhatli olacak (hasta olmayacak)

5- Hür olacak, hürriyeti kısıtlanmış olmayacak

6- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak

7- Gözleri görecek (kör olmayacak)

8- Kendisi yürüyerek gidebilecek

Cuma namazının kılınabilmesi için şartlar:

1- Şehirde veya şehir kıyısında olmak (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)

2- Devletin başında emir veya emirin görevlendirdiği bir kişinin bulunması

3- Öğle vakti olması

4- Öğle vaktinde hutbe okunması

5- İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir)

6- Cami herkeze açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı

Cuma namazı vaktinde dünya işlerini bırakıp, ibadet ile meşgul olunmalıdır. Zira cuma günü Allâh-ü Teâla'nın katında en büyük gündür (yevm'ül mezid'dir yani sevapların en çok olduğu gündür).

"Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır." (Ebu Davud, Hakim)

"Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur." (Müslim)

"Yâ Eyyühellezine âmenü izanûdiye lissâlati min yevmil Cum'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerûl bey'a zâliküm hayrunleküm in küntüm tâ'lemûn." (Cuma, 9)

Anlamı: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öncelikle, Cuma namazının dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu kılınan sünnet namazı, öğlen namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bu namazı cemaatte yer alan her Müslüman bireysel olarak kılar ve sessizce Müezzin Efendinin seslenişi beklenir. Sonra, cami içerisinde Müezzin tarafından sadece cami cemaatının duyabileceği kadar bir sesle ikinci ezan okunur ve akabinde imam hutbeye çıkarak Hutbesini okunur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin tarafında kamet getirilir ve cemaat İmama tabi olur ve Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

Daha sonra ise bütün cemaat Cuma namazının iki rekatlık farzını imam ile beraber kılarlar. Sonra, dört rekattan oluşan Cuma namazının 4 rekatlık son sünneti kılınır. Bu son sünnetinde kılınış şekli ve usulü ilk sünnet gibidir.

Bundan sonra, ‘Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya’ diye niyet ederek, aynen öğle namazının farzının kılınışı gibi zuhr-i ahir dediğimiz namaz kılınır.Bu önemli namaza niyeti şöyle yapmak daha uygun olacaktır; Niyet ettim 4 rekat zuhr-i ahir kılmaya

Daha sonra ise, iki rekat sünnet namazı kılınır. Bu namaza niyet ettim öğlen namazının 2 rekat son sünnetini kılmaya denir ve öğlen namazının son iki sünnetin kılınır.

Son olarak ta Müezzinin yönlendirmesi ile Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunur, yani tespihat yapılır, dua edilir ve cemaat dağılır.

CUMA NAMAZINDA OKUNAN DUALAR

- Sübhaneke: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

- Ettehiyyâtü: Ettehiyyâtü-lillâhi ves-selevâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü ella ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

- Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik: Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bârekte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

- Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli: Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb.

- Kunut Duaları: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma Namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olup olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.