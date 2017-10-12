Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde sevgi seli

Sırbistan ziyareti kapsamında gittiği Novi Pazar şehri belediye binası önünde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belgrad’da, 10 bakan arkadaşım, milletvekili arkadaşlarım, 200 kadar iş adamı ve eğitimcilerin bulunduğu bir heyetle, dün çok çok verimli çalışmalar yaptık. Değerli dostum Vuçiç ile birlikte yaptığımız çalışmaları, bugün de Novi Pazar’daki toplantılarımızla adeta taçlandırıyoruz. Gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarıyla Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz” dedi.

Şehre gelişinde Türk bayraklarının yanı sıra ‘Türkiye’ ve ‘Yeni Pazara Hoş Geldiniz’ pankartları taşıyan şehir halkının sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Belediyesinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in de katılımıyla Sancak bölgesindeki şehirlerin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

“SANCAK BÖLGESİNDEKİ KARDEŞLERİMİZİN SEVİNÇLERİ SEVİNCİMİZ, ÜZÜNTÜLERİ ÜZÜNTÜMÜZDÜR”

“Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sancak’ta, Novi Pazar’da yaşadığımız şu birliktelik ülkeler ve halklar olarak barış, huzur ve refah içinde bir geleceğe ne kadar hasret olduğumuzu gösteriyor. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı, tam aksine bizi Sırbistan birleştirmeli” diye ekledi.

Novi Pazar şehrinde sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük bir kızla sevgi dolu kucaklaşması da kameralara yansıdı. Erdoğan ve küçük kızın kucaklaşması görenleri duygulandırdı.