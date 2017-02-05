Cumhurbaşkan Erdoğan, Başbakan Yıldırım görüşmesi sona erdi
Huber Köşkü'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 15.20'de başladı. İkili arasındaki görüşme yaklaşık dört saat sürdü.
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