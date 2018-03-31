Cumhurbaşkan Erdoğan paylaştı: Bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz.

"15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz."https://t.co/xE1KP3NR80 pic.twitter.com/UxAqsfDefJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mart 2018