Cumhurbaşkan Erdoğan paylaştı: Bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz.
"15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz."https://t.co/xE1KP3NR80 pic.twitter.com/UxAqsfDefJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mart 2018
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