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Cumhurbaşkan Erdoğan paylaştı: Bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz.

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