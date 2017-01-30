Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya anlamlı ziyaret

Bir buçuk yıl önce Türkmen Dağı’nda yaralı arkadaşını kurtarmaya çalışırken isabet eden şarapnel parçasıyla gazi olan 22 yaşındaki Muhammed Hatay’da ilk müdahaleyi görmüş ve orada ameliyat edilerek tekerlekli sandalyeye mahkûm olmuştu. İyileşmesi için %95 umut öngörülen Muhammed tedavisinin devamı için UMAY Derneği tarafından Ankara’ya getirildi.

Muhammed Munlaveli’den övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, gazinin tedavi sürecinin takipçisi olacağının sözünü verdi.

Ziyaret sırasında Güney Türkiye ve Türkmen Dağı ile ilgili konuşan Yalçın Topçu şunları aktardı: “Ecdadın üzerine 100 yıl önce Çanakkale’de gelenler, bugün de medeniyet coğrafyamızın bir takım kesimlerinde ümmetin üzerine, bizim coğrafyamızda, bizim kardeşlerimizin üzerine tekrar tebelleş olmuş durumdalar. Hemen yanı başımızda aşağı yukarı onlarca yıla varan bir zulüm, katliam var. Özelde de Suriye’de Bayır-Bucak bölgesinde Türkmenler'le, Arap kardeşlerimizle, Kürt kardeşlerimizle ilgili bir katliam var. Kürt ve Arap desteğinde de şanlı ve şerefli bir direniş var. Bu direniş neticesinde de Arap, Kürt, Türkmen şehitler var. Kısaca Anadolu insanlarının orada hem soydaşları katlediliyor, şehit ediliyor hem de dindaşları şehit ediliyor. Suriye’de katil rejim ve işgalcilerle mücadele eden, o toprakların asıl sahipleri olan kardeşlerimiz, orada ölümle burun buruna vatan savunması yapıyor. Fark edilmedikçe ve gündeme getirilmedikçe de yalnız savaşmak zorunda kalıyorlar. Uğraşlarının tek amacı yaşadıkları toprakları can pahasına sahiplenip toprağı “vatan” kılmaktır. Ölümü öldürebilmek için onunla burun buruna yaşamak, karşısına dikilmek gerekiyor. Madem ölüm haktır, Manas Destanı’nda diyor ki;

Ölümlü nefsin eksiği çoktur

Ölmemiş canın ukdesi yoktur

Dünyaya direk olup da

Ölümsüz kalan hiç kimse yoktur.





Bu hayatı uğruna değecek bir yolda harcamak boynumuzun borcudur. Her şey ataların mirasını yine gelecek nesiller için ata mirası olarak tutmak uğrunadır.”

Türkmen soydaşlarımızın varlığı ile ilgili farkındalık hakkında görüşlerini de aktaran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı; “Biz Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ile tek bir milletiz. Türkmenistan’daki Türk’ün Suriye’deki Türkmen’in varlığının farkında olması; Türkmen’in kendisinin öz be öz kardeşi olduğunu bilmesi; atalarımızın oradaki Tanrı Dağları’ndan beraber inip Maveraünnehir’e, Anadolu’ya Mezopotamya’ya, Hicaz’a Yemen’e, Afrika’ya, Avrupa içlerine kadar gittiğini hatırlaması gerekir. Biz bir ana-babanın çocuklarıyız. Bunun bilincinde olmamız, bu bilinci diri tutmamız lazım. Türkmen kardeşlerimiz bilmelidir ki; onların deyimiyle ”yukarıda Allah, arkalarında Türkiye vardır” dedi.

Türkiye’nin Ortadoğu politikasını da özetleyen Topçu “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bütün dünyaya net ve kesin bir dille şu mesajı vermiştir: “Suriye’de de Irak’ta da bizsiz harita belirleyemezsiniz. Yedi düvel değil yetmiş yedi düvel de olsanız, biz o topraklarda da olacağız, o haritanın çizildiği masada da olacağız. Sınırlarımız boyunda bölücü terör örgütüne devlet kurdurmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Sizin orada dindaşlarımızı, soydaşlarımızı, akrabalarımızı yok etmenize; yurtlarından sürmenize asla seyirci kalmayacağız .” Cumhurbaşkanımızın bu söyledikleri yüce milletiyle ve devletiyle 83 milyonluk Türkiye’nin kararıdır” şeklinde konuştu.