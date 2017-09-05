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Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Almanya'ya tepki: Avrupa Birliği Almanya'dan ibaret değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Pof. Dr. Gülnur Aybet, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Almanya'nın ülkede 24 Eylül'de gerçekleşecek federal seçimlerde Türkiye'yi siyasi bir yem olarak kullanmak istediğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Bloomber'e yaptığı açıklamada "Açıkçası, Brexit ve Avrupa Birliği gibi gerçek meseleler federal seçimlerde Türkiye kadar prim yapmıyor." açıklamasında bulundu.
 
Avrupa Birliği'nin Almanya'dan ibaret olmadığını belirten Aybet, birliğin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini belirterek "Türkiye sadece aday ülke değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin stratejik partneridir." dedi.
 
NE OLMUŞTU?
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekim ayında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine yönelik bir görüşme yapacağını ifade etmişti.

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