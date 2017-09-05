Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Almanya'ya tepki: Avrupa Birliği Almanya'dan ibaret değil Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Pof. Dr. Gülnur Aybet, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Almanya'nın ülkede 24 Eylül'de gerçekleşecek federal seçimlerde Türkiye'yi siyasi bir yem olarak kullanmak istediğini belirtti.