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Cumhurbaşkanı: Bu belediye başkanını 18 Mart töreninde konuşturmayacağız

CHP'li Belediye Başkanı'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu belediye başkanını 18 Mart töreninde konuşturmayacağız' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale'nin Belediye Başkanı ciddi bir terbiyesizlik yaptı. Orada bizim Meclis Üyemize konuşması esnasında, bir bayan, bayan... Hani bunlar kadın hakları savunucusuydu, hani bunların kadınlara saygısı vardı ve seçilmiş bir Belediye Meclis Üyesine 'sesini kes', 'çık', 'konuşma', sen bunu nasıl dersin. Sen bunu mu yaptın, 18 Mart geliyor. Bak şimdiden ben de talimatı verdim, bu Belediye Başkanını 18 Mart'ta, Çanakkale törenlerinde konuşturtmayacaksınız. Çünkü oradaki düzenlemenin faili hükümettir, validir. Dolayısıyla onun orada konuşma hakkı bir lütuftur. Dolayısıyla bu, seçilmişler için de böyle bir adımı attı, seçilmişe saygısızlık yaptı. Bunun hesabını verecek."

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