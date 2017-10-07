Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da nikah şahitliği yaptı

Bir otelde düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Çoban kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.