Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal'ın oğlu Abdullah Özkal ile İlkin Uysal'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir otelde düzenlenen düğün töreninde genç çiftin nikahlarını Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Çoban kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! AK Parti'de eski isimler geri mi dönüyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA