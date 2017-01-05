Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.
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