Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan ve Trump, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları görüşmede, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.
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