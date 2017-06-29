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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 02.32'de vatandaşlara hitap edecek

FETÖ'nün 15 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin birinci yılı gerçekleştirilecek program için hazırlıklar sürüyor. TBMM o gün özel gündemle toplanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'in ilk vurulduğu an olan 02.32'de vatandaşlara hitap edecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, özel gündemle toplanacak. Erdoğan, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de TBMM Şeref Kapısı önündeki etkinliğe de katılarak, vatandaşlara hitap edecek.
 
FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin birinci yılında, bombaların hedeflerinden biri olan TBMM, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te özel gündemle toplanacak. Genel Kuruldaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
 
Toplantı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile açılacak. Kahraman'ın yapacağı konuşmanın ardından, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri 10'ar dakikalık söz alacak.
 
Özel oturumu yabancı misyon temsilcileri ve kurum temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da kendilerine ayrılan bölümden izleyebilecek. Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki oturum sona erecek.
 
FETÖ'nün darbe girişiminde, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, Meclis Şeref Kapısı önünde, "Video Mapping" sistemiyle, darbe girişimine ilişkin görüntüler sunulacak. Buradaki etkinlik vatandaşlara da açık olacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap edecek.

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