Cumhurbaşkanı Erdoğan,Tıp Bayramı programında konuşuyor

<p> Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşuyor </p> <p> <strong>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşularından satır başlıkları: </strong></p> <p> Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizler eşref-i mahlukat olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz </p>
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