Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 bütçesini onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu' ile '2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6767 sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 6767 Sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Arslan: Avrasya Tüneli'nden bir günde 23 bin 938 araç geçti

Bakan Arslan: Avrasya Tüneli"nden bir günde 23 bin 938 araç geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tire Entegre Tesisleri'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tire Entegre Tesisleri'nin açılışını yaptı

Dev proje açılışa hazır

Dev proje açılışa hazır

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

Su böreği için kuyruğa giriyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA