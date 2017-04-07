Cumhurbaşkanı Erdoğan 24, 360 ve Alem FM'in ortak yayınında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'daki dev buluşmanın hemen ardından 24, 360 ve Alem FM'in ortak yayınında olacak.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 24 TV, 360 ve Alem Fm ortak yayınında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve 24 TV Programcıları Ersoy Dede ile Hikmet Genç’in sorularını yanıtlayacak.
Büyük İstanbul Mitingi ardından yapılacak yayın 8 Nisan (Bu akşam) Cumartesi saat 21:00'de 24 TV, 360 ve Alem FM ortak yayınıyla canlı olacak.
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