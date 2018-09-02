Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Eşi Emine Erdoğan ile törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçit töreninde Türkiye'yi temsil eden sporcuları ayakta selamladı.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
Erdoğan, Çolpon Ata'da devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğinin ardından Issık Gölü'nde gerçekleştirilen 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine geçti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geçit töreninde, Türkiye'yi temsil eden sporcuları ayakta selamladı.
Devlet başkanları için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir süre sohbet etti.
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