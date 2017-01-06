Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'li generalin sözü ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ABD'li bir general açıklıyor DEAŞ'ı biz kurduk diyor. Ben söylemiyorum ABD'li general söylüyor. Ve, endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninin ardından STK'lar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları: 

ABD'li bir general açıklıyor DEAŞ'ı biz kurduk diyor. Ben söylemiyorum ABD'li general söylüyor. Ve, endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum. PYD, YPG bunların arkasında kim var bunlara silahları kimler veriyor? Bunların hepsini de tescilli olarak muhataplarıma söyledim. 

İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar terör örgütleri ve manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoları kabul etmedik. Hiç bir kazanım bize altın tepsi ile sunulmadı bundan sonra da sunulmayacaktır. Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim unutmayın zaferin anahtarı sabırdır sebat etmektir.

Ben muhalefette Sayın Bahçeli'ye vakur duruşu ile teşekkür ediyorum. Hükümetine ve milletine sahip çıktığı için.

Biz bir ve beraber olursak kimlikler üzerinden meşrebler üzerinden üzerinden ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy veremeyecektir.

Devlet ve hükümet olarak elimizdeki tüm imkanları kullanarak ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkartıyoruz. Sizlerden de bu sürece destek olmanızı bekliyorum.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: Saldırıyla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Bozdağ: Saldırıyla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Brezilya'da kadınlar şiddete karşı toplandı

Elektrikli otomotiv girişimi Faraday Future kapılarını açtı

Elektrikli otomotiv girişimi Faraday Future kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hamarat Eller sergisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hamarat Eller sergisinde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA