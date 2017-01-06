Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'li generalin sözü ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi

Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninin ardından STK'lar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:

ABD'li bir general açıklıyor DEAŞ'ı biz kurduk diyor. Ben söylemiyorum ABD'li general söylüyor. Ve, endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum. PYD, YPG bunların arkasında kim var bunlara silahları kimler veriyor? Bunların hepsini de tescilli olarak muhataplarıma söyledim.

İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar terör örgütleri ve manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoları kabul etmedik. Hiç bir kazanım bize altın tepsi ile sunulmadı bundan sonra da sunulmayacaktır. Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim unutmayın zaferin anahtarı sabırdır sebat etmektir.

Ben muhalefette Sayın Bahçeli'ye vakur duruşu ile teşekkür ediyorum. Hükümetine ve milletine sahip çıktığı için.

Biz bir ve beraber olursak kimlikler üzerinden meşrebler üzerinden üzerinden ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy veremeyecektir.

Devlet ve hükümet olarak elimizdeki tüm imkanları kullanarak ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkartıyoruz. Sizlerden de bu sürece destek olmanızı bekliyorum.