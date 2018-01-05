Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin adalet anlayışı buysa dünya yandı demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde gündemdeki konulara yönelik birtakım açıklamalarda bulundu.

Kabine revizyonu iddiaları ve görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar konularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki kumpas davasında alınan kararla ilgili de konuşarak, "Bu karar sadece hukuki değil, ekonomik kumpaslar da söz konusudur. ABD ile aramızdaki uluslararası hukuk hükmünü yitiriyor. Amerika'nın adalet anlayışı buysa evet o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını bir defa gözden geçirmelidir. Böyle bir adalet anlayışı olamaz, ondan sonra da dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki kumpas davasıyla ilgili sözlerinden satır başları:

"Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomi alanında da kumpaslar var. Her tarafı kendine göre yola getirme gayretinin içinde.

Hakan Atilla 6 kez Amerika'ya giren Hakan Atilla engelleme ile karşılaşmıyor, 7. girişinde alınıyor. 6 davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor, diğerlerinde dolaylı yoldan işi kara para aklamaya kadar getiriyor.

Halk Bankası'nın kendisinin de uzaktan yakından bu dava ile ilgisi yok. Zarrab konusu ile bütünleştirmek sureti ile bir yerlere vardılar. Çok daha çirkin olanı, bu davalarda, duruşmalarda süreç çok farklı işletildi.

Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Ondan sonra kalkıp dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar.

Biz Rıza Sarraf konusunda da yapılmakta olanlar, dönenler, onu geç bir tarafa, benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, bulunanları sene 1999, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük arazide paşalar gibi yaşatacaklar.

Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi 100 koliyi bulmuştur, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini itibara almayacaklar.

O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek."