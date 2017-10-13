Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: S400'lerde sıkıntı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Sırbistan'a yaptığı ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. O sorulardan biri S-400'lere ilişkindi.

Star yazarı Sevil Nuriyeva'nın geçtiği habere göre, "S-400’lerin ortak üretimi ve Rusya’da buna karşı bir direnç var mı? Türkiye Patriotlarla da ilgileniyor mu?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde yanıtladı:

S-400’lerle alakalı olarak herhangi bir sıkıntı yok. Birinci pakette ortak üretimimiz olmayacak. Birinci paketi onlardan alacağız. Ama ikinci paketten itibaren artık ortak üretimin adımlarını inşallah atacağız. Bizim Putin’le yaptığımız görüşmelerde işi S-400’lerle bitirmeyi düşünmüyoruz. S-500’lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi de (S-500’lerle alakalı) hayata geçiririz. Patriotlarla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok. Patriotlar dünyada tedavülden kalkıyor.