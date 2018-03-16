Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de Rabbim bizlere fethini yakın kılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehidinin cenazesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum.' dedi.
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