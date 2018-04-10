Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'i kime teslim edeceğimizi biz biliriz

AK Parti Grup Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Afrin'i Suriye rejimine teslim edin." mesajına yanıt vererek, "Afrin'i kime teslim edeceğimizi biz biliriz." dedi.
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