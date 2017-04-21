Cumhurbaşkanı Erdoğan: AGİT'e nasıl güveneyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aNews yayınında soruları yanıtladı. AGİT mensuplarının PKK'lılarla çekilmiş fotoğraflarına işaret eden Erdoğan'ın mesajları özetle şöyle:

(AGİT heyetinin teröristler ve 'hayır'cılarla fotoğrafını göstererek) Bakın kimlerle Avrupa'daki ülkeler çalışıyor. Avrupa PKK'yı terör örgütleri listesinde kabul etmiştir. Fransa'da seçim var bu hafta. Bu seçimde Türkiye üzerinde hâlâ orada kampanya yapılıyor. Bu çok çirkin bir şey. Erdoğan orada seçime girmiyor ki. Bizim üzerimizden niçin böyle bir kampanya yapıyorsunuz? PKK terör örgütünü niye yanınıza alıyorsunuz?