Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Vatandaşlara seslenmeden biraz önce Zeytin Dalı Harekatı komutanlarıyla konuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, komutanların kendisine birazdan Burseya Tepesini de düşüreceğiz dediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Çorum'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda dışarıda salonun içinden 3 kat daha fazla Çorumlu kardeşlerim vardı. Onları selamlamadan yapamazdık, şimdi sizinle beraberiz.

Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bizi karşılayan tüm vatandaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Erol Olçok'u ve onun yiğit evladı Abdullah kardeşimi rahmetle yadediyorum.

Onlar 15 Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri atıldılar. Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse ÖSO olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden, gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben ondan sonra da siz benimle beraber...

ALLAHSIZLAR ANLAMAZ

Biz şu terbiye ile yetiştik: Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba-evlat yazdılar. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz.

"BURSEYA ALINDIĞI ANDAN İTİBAREN ÇOK DAHA EMİN BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM"

Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm ve şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya tepesi de düşmek üzere. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

2019 SEÇİMLERİ

Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 83'lük oy oranları ile Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren, Boğazkale, Uğurludağ, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Alaca, haydi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Çorumlu kardeşlerim inşallah başkaları ile değil, kendisi ile yarışacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde, salonun önünde toplanan kalabalığa seslenerek bir konuşma yaptı. O konuşmasından satır başları:

Çorum bugün bir başkasın. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler. Sizleri bu anlamlı buluşmada, 6. olağan kongremizde en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün bu hava şartlarına rağmen, burada sımsıcak bir hava oluşturdunuz. Bu gönüllerinizin sıcaklığını hissediyorum. Sizler inanıyorum ki bu uzun yolculukta bugüne kadar yiğidin harman olduğu yerde bizi yalnız bırakmadınız. İnaniyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Yol olun, varlık olun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyorduk. Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz.

"BİRAZ SONRA BURSEYA TEPESİNİ DE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ"

Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek.

Çıkmışlar şurayı şöyle, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Gabar'da ne olduk? F-16 olduk. Cudi'de, Tendürek'te F-16 olduk. Tank olduk bitirdik.

Paralel devlet. Demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın, arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Çorum'da varsa bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansı yapıyorlar. Bugüne kadar beddualarınız tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir.