Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

- 16 Nisan'da da Ordu bizi yalnız bırakmadı, kadirşinaslığını gösterdi. Desteklerinden, ahde vefalarından dolayı tüm Ordu halkına teşekkürlerimi sunuyorum

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evelallah Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeleri sandıktan alacağız

- Biz dostlarımıza güven, hasımlarımıza çekidüzen verecek bir neticeye bu seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz

- Ordu İl Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum

- 2019'un şimdiden birilerinin uykularını kaçırdığını görüyoruz. 2019'u gölgelemek için kirli senaryoların devreye alındığını görüyoruz

-Ana muhalefet "Afrin'e neden giriyoruz" diyor, hileyle yatıp hileyle kalkıyor

- Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Cumhur İttifakı'nın milletimiz nezdinde sahiplenildiğini gördükçe, sandığı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ana muhalefet milli iradeye 'murdar' gözüyle bakıyor

Tek parti dönemini anlatıyor: Kaymakamlar CHP'nin ilçe başkanı, valiler ise il başkanıydı. Bunların demokrasi ile yakından uzaktan alakası yok. 1946 seçimleri tarihe hileli seçim olarak geçmiştir