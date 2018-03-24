Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:
- 16 Nisan'da da Ordu bizi yalnız bırakmadı, kadirşinaslığını gösterdi. Desteklerinden, ahde vefalarından dolayı tüm Ordu halkına teşekkürlerimi sunuyorum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evelallah Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeleri sandıktan alacağız
- Biz dostlarımıza güven, hasımlarımıza çekidüzen verecek bir neticeye bu seçimlerde ulaşmak mecburiyetindeyiz
- Ordu İl Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum
- 2019'un şimdiden birilerinin uykularını kaçırdığını görüyoruz. 2019'u gölgelemek için kirli senaryoların devreye alındığını görüyoruz
-Ana muhalefet "Afrin'e neden giriyoruz" diyor, hileyle yatıp hileyle kalkıyor
- Şimdiden yenilgilerine, beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Cumhur İttifakı'nın milletimiz nezdinde sahiplenildiğini gördükçe, sandığı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ana muhalefet milli iradeye 'murdar' gözüyle bakıyor
Tek parti dönemini anlatıyor: Kaymakamlar CHP'nin ilçe başkanı, valiler ise il başkanıydı. Bunların demokrasi ile yakından uzaktan alakası yok. 1946 seçimleri tarihe hileli seçim olarak geçmiştir
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.