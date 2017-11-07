Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekillerle gruplar halinde görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel merkezde AK Parti milletvekilleri ile gruplar halinde görüşecek.İlk toplantı Perşembe günü yapılacak. Görüşmede Meclis Başkanı, Grup Başkanvekilleri ile ilgili olacağı dile getiriliyor.
Dün AK Parti Genel Merkezi'nde TBMM Başkanlığı seçimi gündeme gelmişti. Perşembe günü gruplar halinde yapılacak olan görüşmede ağırlıklı olarak Görüşmede Meclis Başkanı, Grup Başkanvekili seçimlerinin gündemde olacağı dile getiriliyor.
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