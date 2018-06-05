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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'u bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koç’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar akşamı başkanlık seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç’a bir tebrik mesajı da göndermişti
 

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