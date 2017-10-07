Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim sonunda Azerbaycan'a yapmayı planladığı ziyarete de değinildi.
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